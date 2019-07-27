В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, упал в реку Ока в подмосковном Серпухове, сообщает региональное управление МЧС. Есть погибшие.

«В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.

По информации источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, воздушное судно могло зацепиться за провода ЛЭП. «Это произошло практически сразу после взлета»,— рассказал он.

В пресс-службе МЧС ранее заявили «Интерфаксу», что пилот и пассажир не выжили.