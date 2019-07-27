Назначен глава департамента промышленности и транспорта Курганской области

В Курганской области назначен временно исполняющий обязанности директора департамента промышленности и транспорта. Им стал Владимир Ковалев, ранее занимавший должность заместителя руководителя ведомства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Владимир Ковалев окончил Курганский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2012 году получил дополнительное образование в Курганском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы по программе «Госслужба в РФ», в 2015-м - по направлению «Управление персоналом». С 2011 года работал в департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области на должностях ведущего и главного специалистов, помощника заместителя губернатора Курганской области, начальника отдела энергетики и энергосбережения управления промышленности, транспорта и энергетики, заместителя директора департамента.