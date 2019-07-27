В Ульяновской области учебный самолет DA-40 совершил вынужденную посадку

В пятницу около 13:30 МСК в районе Астрадамовки Сурского района Ульяновской области совершил экстренную посадку учебный самолет DA-40, принадлежащее Ульяновскому институту гражданской авиации, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Отмечается, что на борту судна находились студент 5 курса УИГА и инструктор, самолет вылетал с ВПП аэропорта Баратаевка, который является базовым для УИГА.

DA40 (Diamond Star, разработка австрийской Diamond Aircraft Industries) - четырехместный одномоторный самолет с поршневым двигателем, собран из композитных материалов. Используется во многих странах доля первоначального обучения и тренировок пилотов. Считается одним из самых надежных в своем классе.

Официально о вероятных причинах вынужденной посадки не сообщается. Между тем источники «Ъ» сообщают, что самолет совершал учебно-тренировочный полет с имитацией отказа двигателя (перевод двигателя на малый газ) однако после выполнения имитации отказа пилоты не смоги вывести двигатель на нормальные обороты, в связи с чем, из-за падения высоты, были вынуждены совершить посадку, не предусмотренную заданием.

Судно по предварительным данным совершило посадку на шасси и в результате вынужденной посадки не получило серьезных повреждений, как и находившиеся на его борту пилот и курсант, сообщает транспортная прокуратура.

На место происшествия выехал помощник Ульяновского транспортного прокурора и следственная группа, начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Сергей Титов, Ульяновск