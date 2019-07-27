В Южной Корее на участников ЧМ рухнул балкон ночного клуба

Недалеко от деревни спортсменов в южнокорейском городе Кванджуна, где проходил чемпионат мира по водным видам спорта частично обрушилось здание ночного клуба, где некоторые команды отмечали окончание турнира. Как сообщает ABC, два гражданина Южной Кореи погибли, более 13 были травмированы, в результате обрушения внутреннего балкона в ночном клубе Coyote Ugly.

«Мы просто танцевали, а затем в следующую минуту мы упали с высоты пяти или шести метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Я думаю, мы упали на головы других людей, которые были под нами»,— рассказал капитан новозеландской мужской команды Мэтт Смолл.

Информацию об инциденте подтвердили и организаторы чемпионата.

«На месте, где случился этот инцидент, наших спортсменок не было»,— сообщил главный тренер сборной России по водному поло Александр Гайдуков (цитата по «РИА Новости»).

Среди пострадавших оказались спортсмены из Новой Зеландии, США, Нидерландов, Италии и Бразилии.