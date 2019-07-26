В управлении ФСИН по Ульяновской области новый начальник

Новым руководителем УФСИН по Ульяновской области назначен полковник внутренней службы 45-летний Андрей Рябков. В четверг, 25 июля, он уже приступил к исполнению служебных обязанностей и уже под своим руководством провел заседание расширенной коллегии УФСИН по итогам работы ведомства.

Андрей родился окончил в 2000 году Юридический институт МВД России, в 2008 году – Академию ФСИН России, Прошел путь от должностей младшего начальствующего состава до первого заместителя начальника УФСИН России по Тульской области.

Прежний начальник УФСИН Станислав Андреев был уволен в конце мая прошлого года «в связи с нарушением условий контракта», в частности, не исполнил указания о срочной госпитализации осужденного. Более года после увольнения Станислава Андреева все руководители управления были только временно исполняющими обязанности.

На коллегии было отмечено, что благодаря добросовестной работе личного состава удалось добиться определенных положительных результатов.

Впрочем, в тот же день, 25 июля, как сообщает областная прокуратура, вступил в силу приговор суда, согласно которому 4 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,1 млн руб. получил теперь уже бывший 36-летний начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-8 регионального УФСИН Евгений Новоженин. По данным следствия, он за взятки способствовал созданию условий для УДО заключенных.

Сергей Титов, Ульяновск