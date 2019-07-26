Сергея Иванова предложили переизбрать главой совета директоров «Ростелекома»

Правительство предложило переизбрать Сергея Иванова председателем совета директоров «Ростелекома». Подписана директива представителям РФ в совете для голосования за переизбрание Сергея Иванова председателем, сообщил “Ъ” источник, близкий совету директоров. «Да, подтверждаю. Такая директива была»,— сообщил “Ъ” официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.

Совет директоров «Ростелекома», на котором будет рассмотрен вопрос об избрании председателя, состоится 30 июля, сообщила компания.

Сергей Иванов впервые возглавил совет директоров «Ростелекома» в 2015 году, находясь на должности руководителя администрации президента РФ. После назначения на должность спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта в 2017 году он неоднократно переизбирался на пост председателя совета директоров госкомпании.

Владислав Новый