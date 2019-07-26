Александр Беглов вошел в состав Госкомиссии по вопросам развития Арктики

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов включен в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Он утвержден председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба Смольного.

Очередное заседание Госкомиссии состоялось в Москве 25 июля. По поручению господина Беглова в ней принял участие председатель городского комитета по делам Арктики Герман Широков.

Напомним, в апреле этого года в Петербурге прошел V Международный форум «Арктика — территория диалога». В его работе принял участие президент РФ Владимир Путин и лидеры ряда государств Северной Европы.