Москве грозит ультраполярное вторжение воздуха

Москву ждет ультраполярное вторжение — температура воздуха упадет на 20-25 градусов. Но это только к середине следующей недели, а наступающие выходные, напротив, будут солнечными и жаркими, говорят синоптики.

По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, в этот уикенд москвичей ждет по-настоящему летняя погода: «В субботу характер погодных условий в столичном регионе существенно не изменится, основной фон — это солнце, а если где-то брызнут небольшие дожди, то они ничего не испортят. Кроме того, столбики термометров в дневные часы поднимутся до +25…+30 градусов, что на четыре градуса теплее, чем положено по климатической норме. Правда, по всей видимости, на этом все, поскольку уже в воскресенье начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Он пересечет Москву в ночь на понедельник, и к нам хлынут воздушные массы полярного происхождения. Они будут к нам прорываться в тыловой части так называемого активного циклонического вихря северо-восточного направления.

Мы называем это ультраполярным вторжением, когда открываются железные врата Карского моря, и к нам устремляется арктический холод.

Температура буквально рухнет за считанные сутки: в ночные часы столбики термометров ко вторнику опустятся до +5…+10 в Москве, по области — до +3 градусов. Днем максимум придется рассчитывать на +10…+15, что соответствует климатическим показателям конца сентября-начала октября. По нашим расчетам, как раз макушка лета, — это 31 июля, день, который в Москве, согласно многолетним климатическим наблюдениям, выдается самым теплым в году, — станет самым холодным. И такого рода ультраполярное вторжение воздуха случается в Центральной России в конце июля не чаще одного раза в 50 лет. В последний раз такое было в 1970-х годах».

Пока самым жарким днем нынешнего лета и всего 2019 года остается 9 июня, когда воздух в столице достиг температуры в 31 градус.

Петр Пархоменко