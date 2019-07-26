Мир моды остается без Sonia Rykiel

Модный дом Sonia Rykiel закрывается. Решение о ликвидации бренда вынес Парижский коммерческий суд — он отклонил кандидатуры всех желающих его купить. Финансовые трудности у модного дома начались в 2016 году, после того как умерла Соня Рикель. Теперь будут закрыты все десять магазинов модного дома, а сотрудников уволят.

На рынке эту новость восприняли как трагедию, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «В 2016 году бренд перешел под контроль фонда First Heritage Brands, который поставил себе целью возродить модный дом. Однако, несмотря на серьезные финансовые вливания — на это было потрачено $200 млн — компанию к ее былому успеху не удалось. В итоге весной этого года дом Sonia Rykiel подал на банкротство. Процесс ликвидации компании был очень болезненным, особенно для сотрудников, которые по большей части давно работали там. Многие из них делились воспоминаниями в суде, плакали, выражали свою тревогу по поводу ликвидации этого бренда. Известие о том, что Sonia Rykiel подал на банкротство, вызвало очень много разговоров на рынке люкса. Это один из тревожных звоночков: модные конгломераты, такие как LVMH, группа Kering, объединяющие под собой огромное количество брендов, в итоге просто “пожирают” рынок, не оставляя более мелким игрокам возможности завоевать своего потребителя и бороться за своих клиентов. На самом деле, на люксовом рынке Франции осталось мало единичных игроков, каким, например, был бренд Sonia Rykiel. Большинство все-таки уже принадлежат модным конгломератам».

Архивы и интеллектуальную собственность компании продадут. Агентство AFP отмечает, что торговая марка Sonia Rykiel будет сохранена, если на нее найдется покупатель. Бренд может быть интересен китайским производителям, считает директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Я уверен, что покупатель найдется, и модный дом продадут за хорошие деньги. Интерес к брендам продолжает расти. Оценка в текущей перспективе очень высокая, особенно со стороны китайских фондов, которые занимают сейчас очень агрессивную позицию в скупке компаний, связанных с люксом. Я думаю, что желающие не заставят себя долго ждать».

Один из самых ярких показов Сони Рикель прошел в 2008 году. Тогда на подиум вышли модели в образе самого дизайнера. Всем запомнилась модель в рыжем парике с огромными спицами в руках — на ходу она будто довязывала свое шерстяное платье. Популярность дизайнеру принесли яркие модели свитеров, говорит автор Telegram-канала «Так и пойду» Ирина Дружинина: «Ее самым известным творением был “свитер бедняка” — маленький обтягивающий джемпер с достаточно узенькими проймами, это было еще в 1970-е. Его носили Франсуаза Арди, Брижит Бардо. Это была достаточно знаковая вещь той эпохи. Кроме того, она одна из первых ввела яркие графические элементы в свои свитера — рисунки, надписи — все это ассоциируется с ее именем. Самый, наверное, яркий графический элемент, которым она запомнилась, — это бело-синяя полоска. Дизайнер дала новую жизнь классическому французскому свитеру».

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Свой первый бутик кутюрье Соня Рикель открыла в Париже еще в 1968 году. В мире моды ее называли «королевой трикотажа».