На Благовещенском мосту восстановят позолоченный декор

В рамках выполнения контракта на исправление дефектов искусственных дорожных сооружений, являющихся объектами культурного наследия, специалисты-реставраторы приступили к золочению элементов декора Благовещенского моста. Согласно проекту, позолота появится на мемориальных досках и надписях с накладными буквами павильонов управления переправы, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Как пояснили в организации, ввиду того, что павильоны Благовещенского моста имеют охранный статус, работы проводятся в соответствии с методикой, согласованной комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Полностью работы по возвращению исторического декора моста должны занять не менее 30 дней.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце мая, ко Дню города, «Ленсвет» установил на Благовещенском мосту 890 единиц современного светотехнического оборудования для художественной подсветки переправы.