Власти не согласовали митинг за честные выборы в Госсовет Татарстана

Мэрия Казани не разрешила проводить на площади Свободы митинг в поддержку честных выборов и за допуск к ним независимых кандидатов. Заявку подавала один из лидеров движения против строительства мусоросжигательного завода Вера Керпель, которая баллотируется по Волжскому одномандатному округу в Зеленодольском районе. Она рассчитывала, что акция состоится 4 августа.

В мэрии заявили, что в этот день на площади Свободы запланировано иное мероприятие, которое проводится «учреждением культуры». О каком мероприятии идет речь, в ответе мэрии не сказано. Чиновники предложил госпоже Керпель провести митинг в парке Петрова в Кировском районе. Госпожа Керпель с предложением мэрии не согласна. «А какой смысл собираться в парке Петрова? Кто там увидит?»— заявила она «Ъ-Казань». Она намерена подать новое письмо в исполком в понедельник.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из ста избираются по партспискам, столько же — в одномандатных округах. В настоящий момент идет регистрация кандидатов. Избиркомы проверяют подписи, собранные самовыдвиженцами и кандидатами непарламентских партий.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”