Дефициту ПФР не мешает ничего

Отказ от индексации пенсий оказался неэффективным и не помог сократить дефицит Пенсионного фонда России, выяснили аудиторы Счетной палаты. С 2016 года власти перестали увеличивать выплаты работающим пенсионерам. Но с того времени дефицит фонда только увеличился, несмотря на то, что из бюджета ежегодно выделяются средства на поддержание ПФР. Только в 2019 году на эти цели потратили более 3 трлн руб.

Почему не удается решить проблему? И какие еще инструменты можно использовать? Независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский отмечает, что отказ от индексаций принес сотни тысяч рублей, а недостаток средств составляет миллиарды. Так что, по его мнению, Пенсионный фонд еще долго будет убыточным: «Дефицит в ПФР растет с каждым годом все быстрее. Да, он сейчас компенсируется, но вот от этой "дыры" избавиться за счет снижения издержек на тех же работающих пенсионеров, конечно же, не получится. Те взносы, которые накопились, разбавляются на весь последующий период выплат. Для ПФР эти выплаты полностью "дыру" закрыть не могут, мы говорим о десятках миллиардов рублей.

С учетом того, что ежегодно на пенсию выходят 200 тыс. граждан, конечно же, государство не сможет ликвидировать этот дефицит средств в фонде.

Можно замедлить его рост, но о том, чтобы избавиться от него в принципе, надо забыть».

Между тем, в ближайшие годы объем поступлений из бюджета в Пенсионный фонд России будет сокращаться, отметили в Счетной палате. Минтруд, в свою очередь, уже предложил продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022 года. Это может стать еще одним инструментом, чтобы сократить дефицит фонда.

Но есть более простой и очевидный путь, считает директор по развитию пенсионного бизнеса ИГ «Русские фонды» Виталий Плотников: «Самое главное, с чего я бы рекомендовал Пенсионному фонду России начать свою работу, — это лучше администрировать поступление тех страховых взносов, которые перечисляют работодатели. Об этом говорится давно и это многолетняя проблема, с которой Пенсионный фонд боролся.

Страховые взносы с работодателей собираются очень плохо, поэтому бюджет ПФР крайне дефицитен.

Думаю, что фонд где-то 1 трлн руб. точно теряет из-за того, что плохо работает. Представьте, я плохо работаю, теряю триллион, но придумываю, как бы с граждан или с государства еще дополнительно взять денег, причем таким способом, чтобы мне не работать. Это, наверное, неправильно».

В прошлом году дефицит Пенсионного фонда вырос вдвое и составил 250 млрд руб.

Анна Пестерева