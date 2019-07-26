Сотрудник подведомственного Смольному учреждения заявил, что его хотят уволить из-за политики

Cотрудник подведомственного комитету по молодежной политике СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт"» и кандидат в муниципальные депутаты МО «Измайловское» Александр Кирпичев заявил, что ему предложили уволиться по собственному желанию из-за его политических взглядов. В случае отказа сделать это ему «пообещали помочь», следует из сообщения в группе жителей муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На странице «Измайловский меридиан» опубликована запись разговора с директором центра Ваганом Канаяном, где последний якобы говорит, что официальной причиной претензий является связь господина Кирпичева с группировкой Алексея Навального, а то, чем он занимается, «противоречит политике государства».

С 19 июля, по словам сотрудника центра, на него стали составлять акты. Согласно им, он якобы не присутствовал на работе в определенное время, хотя график ненормированный. Также постоянно проверяются дела молодых людей, которые он ведет, хотя, как утверждает господин Кирпичев, разговоров о политике в их общении нет.

Александр Кирпичев отметил, что в случае увольнения подаст на организацию в суд. “Ъ-СПб” пытался пообщаться с директором центра Ваганом Канаяном, но на третий день попыток его представитель попросил прислать официальный запрос. Ответ на него к моменту выхода публикации не получен.

В свою очередь, как утверждается в сообществе «Измайловский меридиан», ИКМО решила «надавить» на независимого кандидата в депутаты, так как законных оснований для снятия его с выборов у комиссии нет.

Олег Дилимбетов