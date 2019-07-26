Попавший в смертельное ДТП в Башкирии водитель автобуса работал сверхурочно — прокуратура Набережных Челнов

Водитель автобуса, который попал в смертельное ДТП в Башкирии, с 17 по 23 июня 2019 года отработал 84 часа вместо положенных 42 часов в неделю, тем самым в ООО «ГК “Альтекс”» был нарушен режим труда и отдыха работника предприятия, сообщается на сайте прокуратуры Татарстана. При этом за два дня до аварии, 12 июля, очередная смена водителя автобуса началась в 3 часа 20 минут, то есть с сокращением установленного законом ежедневного междусменного отдыха более чем на 4 часа.

«Кроме того, прокуратура поставила под сомнение факт прохождения транспортным средством планового технического осмотра. Указанные нарушения на предприятии не единичны — в ходе проверки были выявлены и иные нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и об охране труда»,— говорится в сообщении. По итогам проверки прокуратуры Набережных Челнов в адрес генерального директора компании надзорное ведомство вынесло представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Напомним, авария произошла 14 июля в 19:16 по московскому времени. В результате шесть человек из 39 находившихся в автобусе погибли. Среди погибших детей нет. Все пострадавшие — жители Набережных Челнов, которые возвращались из сплава в Башкортостане.

Следственный комитете возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Водитель автобуса находится под арестом.

“Ъ-Казань”