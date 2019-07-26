В Ростове возобновили строительство трех проблемных домов

В Ворошиловском районе Ростова возобновили строительство трех проблемных домов, сообщается на сайте городской администрации. Все они находятся на бул. Комарова.

«Все проблемные объекты находятся на контроле администрации города, и по каждому ведется поиск возможностей завершения строительства», – приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации по строительству Андрея Дикуна.

В их числе трехсекционный дом по бул. Комарова, 20в/9а, который начинало строить ООО «РостЖилСтрой». Однако застройщик остановил работу, и объект попал в перечень проблемных. В начале года городская администрация привлекла инвестора АО «СМУ-1» для завершения строительства. Застройщик планирует достроить дом в третьем квартале 2021 года.

Дарья Голякова