Почти половина представителей «Яблока» получила отказы на муниципальных выборах

Петербургское отделение партии «Яблоко» выдвинуло на муниципальные выборы в Петербурге 636 кандидатов. С учетом различных препятствий при подаче документов, которые устанавливали в ряде муниципальных комиссий, сдать документы удалось 576 «яблочникам». При рассмотрении документов 293 партийца получили отказ, а 260 были зарегистрированы кандидатами. Дела 17 человек находятся на рассмотрении. Те выдвиженцы, которые сочли отказы незаконными, обратились в городскую избирательную комиссию, сообщили в реготделении партии.

Решением ГИК были зарегистрированы 29 кандидатов от «Яблока». Документы 90 его представителей отправлены обратно в ИКМО для повторного рассмотрения. Незаконные отказы отменены. Жалобы 78 человек остаются на рассмотрении.

При этом 9 из 94 заявителей, получивших отказ в Горизбиркоме, обратились в Центральную избирательную комиссию, но она не удовлетворила ни одной жалобы.

Отметим, что во время повторного рассмотрения ИКМО должны регистрировать кандидатов, так как ГИК указывает им на то, что нарушения несущественны. Несмотря на это 21 «яблочник» получил новый отказ. Зарегистрированы были 28 кандидатов, а дела 41 представителя партии продолжают рассматривать муниципальные комиссии.

Олег Дилимбетов