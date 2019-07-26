Союз свободных профсоюзов заявил о стрельбе в главу отделения в Казани

В Казани 24 июля на профсоюзного лидера Межрегионального объединения территориальных союзов свободных профсоюзов Руслана Сахабутдинова напали с газовым пистолетом, сообщается на сайте организации.

По данным профсоюза, нападавший незаконно вывез в Казахстан детей одного из членов профсоюза. В течение нескольких месяцев господин Сахабутдинов уговаривал мужчину вернуть детей, а в июле уроженец Казахстана привез их в Казань. 24 июля глава профсоюза в Казани вместе с судебными приставами и матерью детей приехал к дому, где находились несовершеннолетние. Через некоторое время подъехал нападавший и выстрелил из газового пистолета в голову господину Сахабутдинову, отмечается в сообщении. Нападавшего обезвредили приставы. Раненого увезли на скорой в глазную клинику на улице Бутлерова, а затем в РКБ.

Профсоюз и Руслан Сахабутдинов собираются обратиться в правоохранительные органы из-за нападения.

“Ъ-Казань”