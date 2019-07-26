Пассажирский теплоход «Нижний Новгород» столкнулся с сухогрузом в Подмосковье

Теплоход «Нижний Новгород» (компания «ВодоходЪ») при расхождении судов совершил столкновение с сухогрузом «Новокуйбышевск» (ООО «АкадемФлот-2») сегодня, 26 июля, около 7:40 в районе 99 км Канала имени Москвы (Подмосковье). Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не произошло. Об этом сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура.

При столкновении у теплохода потерялись две буквы из названия и поцарапалась краска, у сухогруза оказался поврежден левый борт и леерные ограждения, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

«Ранее была организована плановая проверка исполнения законодательства о безопасности плавания и эксплуатации судов на водных объектах, в ходе которой будет дана оценка и этому происшествию»,– говорится в сообщении московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Анастасия Еремина