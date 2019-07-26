Известный д.м.н, профессор, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Волкова Н.И. открыла в Ростове-на-Дону клинику.

22 июля в Ростове-на-Дону состоялось открытие медицинской клиники нового типа — «Госпиталя современной медицины». Клиника учитывает современные мировые тенденции лечения пациентов и предлагает новые подходы и услуги для жителей Ростова-на-Дону и Ростовской области.



Волкова Наталья Ивановна, доктор медицинских наук, профессор: «Земский врач решал все проблемы, знал все поколения семьи и их болезни. Узкие специальности, безусловно, нужны, но в большей степени для врача-терапевта, если он не уверен в диагнозе. Чтобы не «отдать» больного, а себя проконсультировать. Это наш принципиальный подход.

Еще одно из приоритетных направлений - мы лечим болезни, но хотим профилактировать и их появление. Дифференцированный подход к пациенту - трудоемкая и сложная, но очень эффективная задача».

«Госпиталь современной медицины» аккредитован в Ассоциации врачебных экспертов с ведущими специалистами в различных медицинских сферах. В разработке концепции клиники участвовал мировой светила — Президент Российского научного медицинского общества терапевтов Мартынов Анатолий Иванович.

Мартынов Анатолий Иванович, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН: «Ровно 40 лет назад в Алма-Ате состоялась международная ассамблея под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на которой 143 государства подписали Алма-Атинскую декларацию 78-го года по первичной медицинской помощи. После подписания этой декларации они стали строить медицинскую помощь по образцу Советского Союза и добились больших успехов. То учреждение, которые мы сегодня открываем отвечает этим задачам.

На меня большое впечатление произвела начальная работа по созданию электронной программы. Электронные программ могут реально помочь врачу в повседневной работе. Об этом говорят многие, говорит Минздрав и пытается создать свою.

Руководитель клиники поступила очень правильно — она познакомилась с системой здравоохранения в медицинском центре управления делами президента РФ и лично со структурой лучшей клиники у нас в стране — Клиникой академика Ройтберга и с ним лично. Я думаю, это хороший старт».

Услуги клиники обеспечивают комплексные подходы к здоровью человека и не имеют аналогов в г. Ростове-на-Дону. Это такие услуги как — Второе мнение, Профилактическая медицина, Быстрая медицина, Школы для пациентов с хроническими заболеваниями, Персональный врач, Лечение в лучших клиниках страны.

Иванишко Юрий Александрович, доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор Ростовского офтальмологического центра "ИнтерЮНА": «Мы имеем возможность нашего любого пациента направить к первым лицам или к тем, кто доставит их первым лицам медицины. Такая задумка — революционна и актуальна для Ростова. Очень важно, что есть настроение организовать работу так, чтобы отношение к пациентам было как к близким людям. Это сложная задача, но это возвращение к тому, от чего мы ушли в течении 20 века».

Девиз клиники - "Мы лечим болезнь у конкретного человека". Школа здорового образа жизни - отдельный проект "Госпиталя современной медицины".

Прохорова Ирина Евгеньевна, кандидат медицинских наук, главный врач клиники: «Надеюсь, наши труды принесут пользу пациентам. Мы преследуем благие цели - профилактика болезней, увеличение длительности жизни. Все новейшие технологии медицины мы хотим воплотить в нашем госпитале».

Отдельное внимание в работе клиники уделяется образовательной программе молодых врачей.





Необходимо проконсультироваться со специалистом