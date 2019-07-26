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На Кубани организатор поставок наркотиков осужден на 13 лет

Краснодарский краевой суд подтвердил законность приговора Андрею Семенову, жителю станицы Кущевской, который осужден на 13 лет колонии за организацию канала поставок и незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории региона, сообщило управление ФСБ России по краю.

По данным УФСБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято шесть видов различных наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Подсудимый Семенов не признал вину и обжаловал приговор суда первой инстанции, однако вердикт остался в силе. Отбывать наказание наркодилер будет в колонии строго режима.

Анна Перова, Краснодар


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