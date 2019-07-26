Убийцу главного строителя МВД выдали из Польши

Польша выдала России гражданина Украины Юрия Гуйву, который заочно обвиняется в убийстве гендиректора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Николая Волкова. Организатором преступления, по версии следствия, был деловой партнер главного строителя полицейского ведомства Сергей Филиппов, давно находящийся за решеткой.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что из Польши в Россию экстрадирован Юрий Гуйва. ГСУ СКР он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), п. «а», «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой).

По данным следствия, 27 марта 2017 года в Москве господин Гуйва в составе организованной группы убил гендиректора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД» Николая Волкова.

Похитив портфель с деньгами, он скрылся с места происшествия. В отношении господина Гуйвы было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Он был объявлен в розыск, и ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ровно год назад Юрий Гуйва был задержан в Польше — Генпрокуратура направила в Минюст страны запрос о его выдаче, который был удовлетворен. Сегодня заочнообвиняемого доставили самолетом в Москву. Он помещен в СИЗО, где с ним будут проведены уже очные следственные действия.

Другим фигурантом расследования является один из учредителей строительной компании «Велком плюс» Сергей Филиппов, который был деловым партнером господина Волкова.

Раньше они совместно занимались бизнесом, в том числе строительным, а после того как Николай Волков поступил на работу в МВД, он переписал акции на свою супругу. При этом компания выиграла несколько конкурсов на строительство и ремонт полицейских объектов. Незадолго до убийства между партнерами произошел конфликт, после которого, полагает следствие, господин Филиппов навел на своего знакомого бандитов, которые расстреляли и ограбили жертву на Осенней улице.

Николай Сергеев