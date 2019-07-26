В Краснодаре нарастят мощность электроподстанций

До конца текущего года в столице Кубани энергетики планируют серьезно нарастить мощность электрических подстанций для обеспечения стабильного электтроснабжения города. Речь идет о подстанциях «Северная», «ОБД», «Лорис», «Калинино», «Военгородок», «Восточная», «Западная-2» и «Восточная Промзона».

По данным «Кубаньэнерго», на подстанции «Северной» установят новый трансформатор мощностью 40 мегавольт-ампер (МВА). Будут реконструированы подстанции «Военгородок», «Восточная», «Западная-2».

На подстанции «ОБД» установят два трансформатора по 40 МВА каждый. Таким образом, ее ресурс увеличится почти втрое и составит 80 МВА. На подстанции «Лорис», которая питает поселок Индустриальный, заменят трансформатор на более мощный в 40 МВА, а также установят дополнительный — в 25 МВА.

Также запланировано строительство заходов кабельных линий 110 кВ «Краснодарская ТЭЦ — ЗИП», «ОБД — Северная» (2,5 км) и «Лорис - Пашковская» (0,7 км) на подстанцию «Восточная Промзона». Общая сумма инвестиций составит почти 600 млн руб. Кроме того, в 2019 году будут построены две кабельные линий 110 кВ «Восточная Промзона — Северная». Их протяженность — 7,6 км. Объем инвестиций превысит 900 млн руб.

Уже завершены проектно-изыскательские работы по подстанции 110/10 кВ «Ангарская». Ее строительство планируется начать в 2020 году. К подстанции подключат высоковольтные линии 110 кВ, установят два силовых трансформатора по 25 МВА, что обеспечит стабильное электроснабжение и возможность присоединения новых потребителей в северной части города. Завершить строительство «Ангарской» планируется в 2021 году.

Василий Хитрых