Адыгея расширяет сотрудничество с Италией

В рамках переговоров Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с мэром города Куртатоне Карло Боттани, которые состоялись сегодня в режиме видеоконференции, обсуждены перспективы многопланового сотрудничества.



Глава Адыгеи отметил результативность первого совместного с представителями города Куртатоне проекта по оказанию помощи детям с расстройством аутистического спектра (РАС) и хороший потенциал для дальнейшего диалога. Основой этому служат конструктивные российско-итальянские отношения.

Мурат Кумпилов напомнил, что Адыгея и Италия уже давно реализуют совместные проекты в сельском хозяйстве, других сферах деятельности. Постоянно поддерживается связь с почетным генеральным консулом Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани.

В апреле прошлого года Адыгея принимала бизнес-миссию, которую возглавил Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччиано.

«Сотрудничество с представителями города Куртатоне в рамках социального проекта можно рассматривать как еще один шаг в развитии наших взаимоотношений с Италией. Мы готовы к дальнейшему диалогу и реализации новых проектов в разных сферах жизни», - отметил Мурат Кумпилов.

В свою очередь мэра города Куртатоне Карло Боттани выразил заинтересованность в расширении сотрудничества и пригласил руководство Адыгеи посетить муниципалитет. Стороны договорились обсудить возможный визит делегации региона в Куртатоне для предметного диалога.