Суд ограничил свободу жительницы Мордовии за надругательство над российским флагом

В Саранске мировой суд рассмотрел уголовное дело блогера Софьи Кечиной, обвиняемой в надругательстве над государственным флагом РФ по ст. 329 УК РФ. По сообщению прокуратуры Мордовии, решением суда ей назначено наказание в виде полугода ограничения свободы.

Поводом для разбирательства, напомним, стала видеозапись 21-летней жительницы Саранска в Instagram, опубликованная в январе. На ней Софья Кечина сожгла триколор, нецензурно комментируя свои действия.

Как уточнили в прокуратуре, обвиняемая не признала своей вины, настаивая, что сожгла сувенирную продукцию, а не официальный российский флаг.

Владимир Зубарев