ЦБ назначил второго финансового омбудсмена

Совет директоров Банка России сегодня, 26 июля, назначил второго финансового омбудсмена, сообщает пресс-служба регулятора. Ранее об этом со ссылкой на источники сообщал РБК. Эту должность займет заместитель руководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина. Перед этим она курировала юридическое направление в Российском союзе автостраховщиков и Национальном союзе страховщиков ответственности.

Светлана Никитина будет омбудсменом в области финансовых услуг в сферах страхования, а также микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций.

Как рассказал один из собеседников РБК, кандидатуру омбудсмена предложил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. Она приступит к выполнению обязанностей 19 августа.

Издание отмечает, что ЦБ вскоре может также назначить третьего финансового омбудсмена. Эту должность может занять первый заместитель председателя Фонда социального страхования Евгений Писаревский.

Напомним, институт финансовых уполномоченных работает с 1 июня. В августе прошлого года на должность главного омбудсмена назначили Юрия Воронина, который ранее руководил аппаратом Счетной палаты, а с июня 2018 года стал советником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Финансовый омбудсмен сейчас рассматривает только имущественные споры по ОСАГО, каско и ДСАГО.

О том, как будет работать служба финансовых омбудсменов, читайте в интервью Юрия Воронина в приложении “Ъ”.