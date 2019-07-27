Динамика цен на первичное жилье в крупных городах России

Город Средняя стоимость 1 кв. м в июне 2019 года (тыс. руб.) Средняя стоимость 1 кв. м в июле 2019 года (тыс. руб.) Динамика Санкт-Петербург 120,7 121,2 0,40% Ростов-на-Дону 49,78 49,5 -0,60% Краснодар 56,37 56,6 0,40% Екатеринбург 72,18 72,7 0,80% Красноярск 62,79 62,55 -0,40% Новосибирск 68,46 69,5 1,50% Уфа 63,61 65,94 3,70% Пермь 60,8 62,29 2,40% Владимир 39,83 40,12 0,70% Самара 46,32 42,8 -7,50% Челябинск 43,79 43,4 -0,90% Волгоград 46,62 49 5,10% Воронеж 50,9 48,97 -3,80% Омск 45 48 6,80%