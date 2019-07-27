27 июля, суббота
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Динамика цен на первичное жилье в крупных городах России

от
Город Средняя стоимость 1 кв. м в июне 2019 года (тыс. руб.) Средняя стоимость 1 кв. м в июле 2019 года (тыс. руб.) Динамика
Санкт-Петербург 120,7 121,2 0,40%
Ростов-на-Дону 49,78 49,5 -0,60%
Краснодар 56,37 56,6 0,40%
Екатеринбург 72,18 72,7 0,80%
Красноярск 62,79 62,55 -0,40%
Новосибирск 68,46 69,5 1,50%
Уфа 63,61 65,94 3,70%
Пермь 60,8 62,29 2,40%
Владимир 39,83 40,12 0,70%
Самара 46,32 42,8 -7,50%
Челябинск 43,79 43,4 -0,90%
Волгоград 46,62 49 5,10%
Воронеж 50,9 48,97 -3,80%
Омск 45 48 6,80%
открыть таблицу в новом окне

Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя