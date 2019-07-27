Динамика цен на первичное жилье в крупных городах России

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|Город
|Средняя стоимость 1 кв. м в июне 2019 года (тыс. руб.)
|Средняя стоимость 1 кв. м в июле 2019 года (тыс. руб.)
|Динамика
|Санкт-Петербург
|120,7
|121,2
|0,40%
|Ростов-на-Дону
|49,78
|49,5
|-0,60%
|Краснодар
|56,37
|56,6
|0,40%
|Екатеринбург
|72,18
|72,7
|0,80%
|Красноярск
|62,79
|62,55
|-0,40%
|Новосибирск
|68,46
|69,5
|1,50%
|Уфа
|63,61
|65,94
|3,70%
|Пермь
|60,8
|62,29
|2,40%
|Владимир
|39,83
|40,12
|0,70%
|Самара
|46,32
|42,8
|-7,50%
|Челябинск
|43,79
|43,4
|-0,90%
|Волгоград
|46,62
|49
|5,10%
|Воронеж
|50,9
|48,97
|-3,80%
|Омск
|45
|48
|6,80%