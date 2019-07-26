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На Дону директора завода подозревают в сокрытии от налоговой 22 млн рублей

В отношении директора завода «Гуковский кирпич» в Ростовской области возбудили уголовное дело по подозрению в сокрытии денег организации в особо крупном размере, которые могли покрыть недоимку по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, директор рассчитывался осуществлял расчеты с контрагентами через счета третьих лиц, чтобы скрыть деньги от принудительного взыскания налоговой. Общая сумма этих расчетов составила  более  22  млн руб. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Дарья Голякова


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