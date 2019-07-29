«Модели часов отличает нестандартная идея»

Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова рассказывает об аукционе Only Watch, организаторы которого ставят своей целью помощь в борьбе с тяжелым заболеванием — мышечной дистрофией Дюшенна.

Аукцион Only Watch проводят с 2005 года, проходит он раз в два года. Сначала торги устраивали летом в Монако, а последние годы — в ноябре в Женеве. Цель у аукциона очень благородная: все вырученные средства направляются на борьбу с мышечной дистрофией Дюшенна.

Лоты — переданные бесплатно на торги уникальные часы. От каждого бренда — одна созданная специально для аукциона модель. Правда, на деле большая часть таких «уникальных моделей» — несложная анимация моделей существующих, например, специальный ротор автоматического завода или циферблат особенного цвета. Более того, большинство часов не слишком поражают результатами продажи — уходят они в пределах эстимейта. Исключение — модели Patek Philippe. Они каждый год бьют мыслимые и немыслимые рекорды и вносят самый существенный вклад в копилку торгов.

Кто приобретает Patek на Only Watch, неизвестно, но есть слух, что это один коллекционер, который так сильно взвинчивает ставки каждый год.

Не знаю, какими торги будут в этом году, но хотелось бы, чтобы с хорошим результатом ушли две модели — от MB&F и Ulysse Nardin. Ведь отличает их не только оригинальный дизайн, но и то, что редко встретишь в моделях для Only Watch, — нестандартная идея.

MB&F представил созданные совместно с L’Epee настольные часы в виде тираннозавра, верхом на котором сидит мальчик. Том — так решили назвать мальчика создатели — это мальчик, борющийся со страшной болезнью. Тираннозавр — это его безграничное воображение и внутренняя сила, помогающая не сдаваться. А, кроме того, он символизирует еще одну силу — науки, которая непременно найдет способ лечения.

Не менее оригинальна и модель Exo-Sceleton X от Ulysse Nardin. На создание часов дизайнеров вдохновил экзоскелет Autonomyo, считающийся лучшим для людей с нарушениями двигательных способностей. Ulysse укрепил экзоскелетом свои часы с открытым механизмом, видимым через сапфировое стекло.