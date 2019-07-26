Жителя Татарстана осудили за продажу детской порнографии

В Татарстане житель Актанышского района получил 1,6 лет лишения свободы в колонии общего режима за продажу ссылки с катологом детской порногорафии (пункты «а» и «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ), сообщает СКР по Татарстану. Вину подсудимый признал в полном объеме.

Суд установил, что в январе 2019 года подсудимый у себя доме в селе Такталачук загрузил из сети на компьютер материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних младше 14-ти лет. После этого он разместил объявление, в котором предлагал приобрести у него порнографию через мессенджер. Правоохранители под видом покупателей вступили в переписку с подсудимым и договорились о покупке. В марте мужчина бесплатно отправил ссылку с каталогом с порнографическими изображениями, а после перечисления на его счет 500 руб., отправил дополнительные ссылки.

После этого правоохранители установили личность подсудимого и задержали.

“Ъ-Казань”