Объем обрабатывающего производства в Кировской области вырос на 4%

В Кировской области по итогам первого полугодия 2019 года рост обрабатывающего производства составил 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в сфере производства мебели – 156,1%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным Кировстата, заметный рост отмечается также в области производства бумаги и изделий из нее (+75,3%) и на предприятиях по ремонту и монтажу машин и оборудования (+17,2%). Сильнее всего сократилось производство машин и оборудования (-32,7%) и производство компьютеров, электронных и оптических изделий (-25,1%).

Напомним, в целом промышленное производство Кировской области выросло в первом полугодии на 3,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем отгруженных товаров и выполненных работ и услуг по всем видам деятельности промышленного производства вырос на 8,9% до 137,3 млрд руб.

Анастасия Еремина