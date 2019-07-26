Отсутствие качественного российского ПО мешает реализации нацпроекта в Челябинской области

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин назвал основные проблемы и риски при реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

«По региональному проекту «Информационная безопасность» в части импортозамещения иностранного программного обеспечения основные проблемы связаны с недостатком на рынке качественного ПО отечественного производства с соответствующими характеристиками и функциональными возможностями»,– сообщил первый вице-губернатора на совещании, посвященном реализации нацпроектов, под руководством полпреда президента РФ на Урале Николая Цуканова.

Кроме того, по словам Виктора Мамина, большая часть мероприятий по проекту «Цифровое государственное управление» связано с внедрением информационных систем, разработанных на федеральном уровне. Однако до сих пор отсутствует четкий план реализации на уровне федерации, соответственно регионы тоже не могут определить сроки.