«Новый Corvette — это в принципе другая машина»

Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский рассказывает о Corvette Stingray 2020 модельного года.





Если бы присуждался приз автомобильной марке, которая больше всех удивила, то нынешним летом он, безусловно, достался бы Chevrolet, представившей новое поколение спортивного автомобиля Corvette Stingray.

Часто бывает, что новая модель на поверку оказывается перелицованной старой, то есть у автомобиля меняется то, что не затрагивает сам кузов, но способно изменить внешность — зеркала, бамперы, радиаторная решетка. Но Corvette 2020 модельного года — не просто новый, это в принципе другая машина. Главное, что изменилось, — это расположение двигателя. Если раньше он скрывался под передним капотом, то сейчас «переехал» за спины водителя и пассажира. Именно так: новый Corvette теперь среднемоторный автомобиль, как Ferrari 488, Porsche 911 RSR или другие суперкары.

Помимо имиджа, среднемоторная компоновка обеспечивает Corvette 2020 года массу преимуществ. Улучшенное распределение веса с балансом, смещенным в сторону задней оси, что повышает эффективность как на прямых, так и на треке. Улучшенные отзывчивость и чувство контроля над автомобилем благодаря расположению водителя ближе к передней оси, почти над передними колесами. Обзорность дороги, как на гоночных автомобилях, за счет более низкого расположения капота, приборной панели и рулевого колеса. Более практичный салон за счет двух багажных отделений общим грузовым объемом почти 357 л.

В движение автомобиль приводится бензиновым V8 объемом 6,2 л. Это атмосферный двигатель, выдающий без всяких там наддувов «честные» 495 л.с. и 637 Нм крутящего момента. Как и положено суперкару, мотор выставлен напоказ — под большим задним стеклом автомобиля он как на витрине. До «сотни» с этим двигателем и оснащении специальным гоночным пакетом Z51 новый Corvette Stingray стартует примерно за три секунды.

Есть и еще одна новость про Chevrolet, которая, в отличие от всего остального, увы, не удивляет. Продажи среднемоторного Corvette на российском рынке пока не запланированы.