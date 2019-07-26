В Краснодаре по ночам на профилактику закроют девять городских мостов

Власти кубанской столицы опубликовали график закрытия городских мостов и путепроводов на профилактику в ночное время. Перекрытия будут происходить в период с 29 июля по 7 августа с 1:00 до 5:00. В это время специалисты проведут замеры параметров инженерных сооружений.

В понедельник, 29 июля, ночью бедует закрыт для прохода «Мост поцелуев»; во вторник, 30 июля, пешеходный мост по улице Постовой через Кубанскую набережную; в среду, 31 июля, закроется мост в парк «Солнечный остров»; а в четверг, 1 августа, – Садовый мост. В пятницу, 2 августа, нельзя будет проехать по Офицерскому путепроводу, а в ночь на субботу, 3 августа, – по Тихорецкому мосту. В ночь на понедельник, 5 августа, закроется первый Северной мост через улицу Щорса, а на вторник, 6 августа, – второй Северный мост через улицу Тихорецкую. Последним обследуют в ночь на среду, 7 августа, путепровод по улице Фадеева в районе аэропорта.

Как пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, замеры на мостовых сооружениях нужно произвести, чтобы разработать их паспорта, а для этого мосты должны быть без нагрузки. На время перекрытия у объектов будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции.

Василий Хитрых