Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли!

Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев

От имени Южно-Уральской торгово-промышленной палаты примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Торговля издревле является одним из самых важных секторов экономики, призванных удовлетворять повседневные потребности жителей. По уровню развития торговых сетей, объёму оборота предприятий торговли принято судить об экономическом состоянии территории, уровне жизни и благосостояния людей.

Следуя современным тенденциям, отрасль торговли в Челябинской области динамично развивается, открываются новые крупные торговые центры и удобные магазины шаговой доступности, фирменные предприятия и отделы местных товаропроизводителей.

Ваша работа заслуживает большого уважения. Благодарю за ваш ежедневный нелёгкий труд, за то, что вы делаете нашу жизнь удобнее и комфортнее, увеличивая доступность товаров и услуг.

От всей души желаю всем, кто занят в сфере торговли дальнейшего развития и расширение отрасли, высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей и глубокого удовлетворения от работы!

Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев