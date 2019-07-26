Воде ищут путь

МУП «Ижводоканал» предлагает решить вопрос с износом 60% городских сетей путем повышения тарифа на треть. В администрации Ижевска сейчас обсуждают эту инициативу. Власти города отмечают, что сегодня тариф на услуги водоотведения и водоснабжения самый низкий среди городов Удмуртии и ПФО, но говорить о 30-процентном повышении тарифов пока преждевременно. По мнению экспертов, росту вряд ли помешают предстоящие в следующем году выборы в гордуму, вопрос лишь в его величине.

В качестве одного из вариантов решения вопроса с износом 60% сетей столицы Удмуртии МУП «Ижводоканал» предлагает на 30% повысить тариф на услуги водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2020 года. Об этом сообщили в администрации Ижевска. Инициатива предприятия сейчас находится на стадии обсуждения.

«Сегодня рассматриваются различные финансовые и экономические инструменты, которые позволят планово обновлять инженерно-техническую инфраструктуру водоканала, снижать количество аварийных ситуаций на сетях. Это может быть не только повышение тарифа, но и привлечение финансовых средств в рамках национальных проектов, работа с инвесторами, механизмы муниципально-частного партнерства и т.д.»,— отмечает замглавы администрации города по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.

По его словам, пока говорить о 30-процентном повышении тарифов на услуги водоканала преждевременно. Господин Сальников пояснил, что в рамках существующей тарифной составляющей «Ижводоканал» ежегодно меняет 8-10 км сетей водоснабжения и водоотведения, однако эти меры не позволяют снижать процент износа сетей. При этом он подчеркнул, что тариф на услуги предприятия по-прежнему остается самым низким среди городов Удмуртии и ПФО. Предложение о повышении тарифов с июля 2020 года на водоотведение и холодное водоснабжение рассмотрят в декабре.

По состоянию на 1 июля 2019 года в Ижевске тариф за 1 куб. м. водоснабжения составляет 19,97 руб, за водоотведение – 14,44 руб., в Глазове – 26,95 и 23,21 руб. соответственно, в Сарапуле – 33,19 и 34,69 руб., в Казани – 20,50 и 18,06 руб., в Самаре – 29,05 и 18,06 руб.

Начальник управления ЖКХ администрации Ижевска Сергей Чернышев сообщил, что сегодня производственная и инвестиционная программы «Ижводоканала» требуют серьезных изменений. «Необходимо значительно увеличивать объемы ремонтных работ, строить новые сети. «Ижводоканалом» совместно с муниципалитетом разработан проект по повышению качества питьевой воды, заявка уже направлена на участие в национальном проекте "Экология"»,— говорит господин Чернышев.

Напомним, в апреле 2019 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщал, что по итогам прошлого года «Ижводоканал» показал прибыль в 56,1 млн руб. В июне стало известно, что власти Удмуртии планируют привлечь инвестора для модернизации водоканала Ижевска по схеме государственно-частного партнерства. Вложения оценили в 10 млрд руб. Как отмечал ранее господин Бекмеметьев, тарифы на воду в столице Удмуртии существенно не повышались несколько лет, в то же время на тепло за последние четыре года они поднялись на 20%, на электроэнергию — на 40%.

По словам замдиректора по экономике и финансам МУП «Ижводоканал» Лидии Владимирской, чистая прибыль предприятия по итогам первых шести месяцев 2019 года составила почти 48 млн руб. «Да, предприятие работает с прибылью, но эта прибыль не за счет основного регулируемого вида деятельности, а за счет техприсоединений и подключений. Можно сказать, это отложенные на будущее затраты и расходы. Основной вид деятельности у нас остается убыточным — за первое полугодие убыток составил 145 млн руб. Почти все финансовые показатели предприятия показывают положительную динамику. Для этого много чего делается, в том числе и для выполнения производственной программы, которая влияет на финансовый результат. Годовая программа сегодня выполнена на 62%»,— отмечает Лидия Владимирская.

Руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Мария Бобылева считает, что даже несмотря на грядущие в сентябре 2020 года муниципальные выборы в Ижевске, тариф на услуги «Ижводоканала» все же повысят.

«Вопрос только – на сколько. Деятельность предприятия в плане услуги по водоснабжению и водоотведению убыточная уже давно. Если не поднимать тариф, предприятие будет работать с убытком и в итоге уйдет в банкротство или в концессию. Если говорить о концессии, то в таком случае тариф тоже повысят однозначно, причем он не будет подлежать регулированию со стороны гордумы»,— говорит госпожа Бобылева.

Она отмечает, что при повышении тарифа, к примеру, на 10% проблема с изношенностью городских сетей не решится, поскольку предприятие все равно будет работать в убыток. Вариант поднятия тарифа на 30% даст возможность «Ижводоканалу» работать с небольшой прибылью, которую предприятие сможет направлять на ремонт сетей, считает депутат.

Оксана Мымрина