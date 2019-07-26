Сергею Сидашу изменили меру пресечения на домашний арест

Ростовский областной суд в четверг, 25 июля, отпустил заместителя губернатора региона Сергея Сидаша из СИЗО под домашний арест. Об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения была изменена после рассмотрения ходатайства защиты подозреваемого. Ранее Ленинский районный суд Ростова продлил заместителю губернатора содержание под стражей до 20 августа. Областной суд отменил решение районного о продлении и назначил Сергею Сидашу домашний арест до 20 августа. Как рассказали в пресс-службе суда, сторона обвинения не поддержала доводов защиты и выступала против изменения меры пресечения.

Напомним, заместителя губернатора задержали в мае этого года по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве «Ростов-Арены», стадиона к ЧМ-2018 года.

Кристина Федичкина