Уровень реализации нацпроектов в Челябинской области достиг 23%

В Челябинской области уровень реализации национальных проектов вырос до 23%. Об этом сообщил глав региона Алексей Текслер на совещании, посвященном этому вопросу под председательством полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

В июне врио губернатора раскритиковал членов правительства Челябинской области за низкие темпы реализации нацпроектов. Тогда уровень был чуть более 14% при среднероссийском показателе около 30%. По словам Алексея Текслера, благодаря совместным действиям ситуация с реализацией нацпроектов «стала наблюдаемой».

«На 25 июля кассовое исполнение бюджета в рамках нацпроектов составляет 23,2% при общем объеме исполнения бюджета 43%. Динамика за последнее время существенно улучшилась. Для такого соотношения исполнения нацпроектов и бюджета есть свои причины, в том числе долгая раскачка, а также объективный фактор – в рамках нацпроектов выше доля капитальных затрат. Сегодня в регионе последовательно разверчивается система мониторинга за реализацией нацпроектов на всех уровня. Главное, коллеги, не буксовать, а двигаться вперед. Сейчас мы начинаем динамику набирать», – сообщил господин Текслер.

Николай Цуканов обратил внимание участников совещания, что главная задача не освоить средства, а добиться выполнения индикативных показателей. Он попросил присутствовавших депутатов Госдумы Дмитрия Вяткина и Анатолия Литовчинка оказывать «помощь и поддержку» региональным властям.

«Мы понимаем, что финансирование определено только на три года, перечень мероприятий тоже, но сегодня есть возможность работать и работать с федеральным правительством в плане перечня мероприятий и в плане финансирования. И, конечно, работа с населением. Люди должны знать, что такое нацпроекты и как изменится качество жизни каждого конкретного человек. На это направлены наши с вами усилия»,– заявил полпред.