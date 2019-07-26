Полицейские изъяли крупную партию наркотиков в Ижевске

Сотрудники полиции изъяли у 20-летнего ижевчанина 29 свертков с наркотиками синтетического происхождения, подготовленных для продажи. Подозреваемого задержали на ул. Короткова, сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.