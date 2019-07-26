Сотрудники ТОАЗа просят пресечь попытки дестабилизировать работу предприятия

На территории «Тольяттиазота» (Тольятти, Самарская область) прошло первое открытое собрание трудового коллектива предприятия. В мероприятии приняли участие работники и ветераны завода, а также представители администрации города и депутаты.

В ходе собрания представители работников и руководства предприятия высказались о недопустимости действий миноритарных акционеров по дестабилизации ситуации на «Тольяттиазоте», а приглашенные участники заявили о солидарности с коллективом завода.

Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля 2019 года заочно приговорил экс-руководителей «Тольяттиазота» и остальных фигурантов дела к лишению свободы на срок восемь с половиной и девять лет.

Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года. По версии Следственного комитета РФ, с ноября 2007 по март 2012 года топ-менеджеры завода похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Следствие считало, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечала, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строилось обвинение, содержал грубые ошибки. Адвокаты ТОАЗа также заявляли о «беспрецедентном давлении, с которым столкнулись руководители, трудовой коллектив и даже юридические советники „Тольяттиазота“ как на этапе следствия, так и в ходе судебных разбирательств».

Участники открытого заседания трудового коллектива ТОАЗа приняли решение разработать план действий по защите завода. На мероприятии была зачитана итоговая резолюция сотрудников завода по сложившейся ситуации. В документе указано, что «непрекращающиеся обвинения в адрес предприятия портят репутацию завода, а постоянные попытки дестабилизировать работу ТОАЗа угрожают экономической стабильности Самарской области». Рабочий коллектив предприятия также принял решение о создании постоянно действующего антикризисного комитета, который назвали «Рабочая оборона Тольятти». Комитет намерен добиваться, чтобы «федеральные и региональные власти обратили внимание на недобросовестные действия миноритарных акционеров ТОАЗа, а правоохранительные органы прекратили действия по дестабилизации работы завода».

Андрей Сазонов