На Дону бывшего рыбинспектора осудили за покровительство браконьерам

Семикаракорский районный суд признал бывшего инспектора государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по Рыболовству Сергея Катасонова виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) Об этом сообщает прокуратура Ростовской области. Подсудимого приговорили к одному году условно, с испытательным сроком два года. По версии следствия обвиняемый на протяжении 2,5 лет покровительствовал браконьерам и сообщал им о предстоящих рейдах. Приговор суда вступил в законную силу.

Дарья Голякова