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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мэр Ельца ушел в отставку

Совет депутатов Ельца (Липецкая область) получил заявление главы города Сергея Панова о об отставке по собственному желанию и в связи с этим принял решение о досрочном прекращении полномочий господина Панова на 22-й сессии горсовета. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в администрации Ельца. Там пояснили, что такое решение чиновника связано с поступившим от врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова предложением стать его советником.

В соответствии с уставом Ельца полномочия мэра теперь будет исполнять первый замглавы администрации Ельца. Им сегодня стал Евгений Боровских, сменивший на этом посту Дмитрия Попова. Господин Попов сложил с себя полномочия по собственному желанию, пояснили в администрации Ельца. Евгений Боровских родился в 1983 году в Липецке. До сегоняшнего дня он работал начальником управления имущественных и земельных отношений Липецкой области.

Мария Старикова


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