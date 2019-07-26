Пенза заняла шестое место в ПФО по индексу промпроизводства

За первое полугодие этого года предприятия Пензенской области отгрузили продукции на сумму 107,5 млрд руб. Это на 9,5% больше, чем в январе-июне 2018 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

Индекс промышленного производства составил 103,3% (в среднем в России - 102,6%). По этому показателю Пензенская область заняла шестое место среди регионов ПФО.

Рост промышленного производства удалось достичь за счет инвестиционных проектов, модернизации производства, в рамках которых планируется освоить инвестиции на сумму 5 млрд руб.

До конца года планируется увеличить индекс промышленного производства до 103,7% к уровню 2018 года; объем отгруженных товаров – до 240 млрд руб., или 106,1% к уровню прошлого года, поднять среднюю заработную плату до 32 тыс. руб.

Иван Сергеев