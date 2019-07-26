Портал «Проуфу» недоступен из-за DDoS-атаки

Уфимский информационный портал «Проуфу» (издается племянницей первого президента Башкирии Рауфой Рахимовой) недоступен для просмотра. Попытки открыть его заканчиваются появлением информации об ошибке «Error 502».

Главный редактор «Проуфу» Рамиль Рахматов сообщил “Ъ-Уфа”, что по мнению технических специалистов редакции портал подвергается очередной DDoS-атаке.

В рейтинге «Медиалогии» по итогам 2018 года портал «Проуфу» входил в первую пятерку самых цитируемых новостных изданий республики.

Олег Вахитов