Красноярские энергетики повышают надежность энергоснабжения

Компания «Россети Сибирь» добилась существенного снижения аварийности на энергосетях в районах Красноярского края.

Наилучшие показатели по итогам первого полугодия продемонстрировали Ирбейский и Большемуртинский районы, где число инцидентов снизилось более чем на 70%. Хорошие показатели сокращения случаев внеплановых ограничений энергоснабжения продемонстрировали Шарыповский (62,1%), Новоселовский (60%), Манский (59,4%), Назаровский, Казачинский (по 44%), Саянский (40,9%), Ачинский, Нижнеингашский (по 33,3%), Березовский (32,6%) и Уярский (31%) районы.

Компания «Россети Сибирь» ведет постоянную работу по повышению качества энергоснабжения. В январе-июне 2019 года в Красноярском крае выполнена ремонтная программа на сумму более 330 млн рублей. В частности, выполнен ремонт 394 единиц оборудования подстанций 35-110кВ, ремонт 546 трансформаторных и распределительных подстанций, отремонтировано 2 452 км линий воздушных и кабельных линий разного напряжения. Беспрецедентные объемы работ были выполнены в Красноярском крае также в преддверии Универсиады-2019. Свой вклад в снижение аварийности внес и процесс цифровизации энергосистемы региона.

«Россети Сибирь продолжает работы по повышению надежности энергоснабжения. СФО – это территория, где проживает почти 20 млн человек, где действует большое количество энергоемких производств и реализуются масштабные амбициозные проекты, от Универсиады в Красноярске и игорной зоны в Алтайском крае до комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь», охватывающего сразу три региона. Поэтому безаварийная работа энергосистемы Сибири – вопрос не только бытового комфорта жителей, но и экономического развития территорий. И тема максимального сокращения возможностей технологических нарушений всегда будет находиться в фокусе нашего внимания», - прокомментировал генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.