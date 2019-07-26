Трамп выступил на фоне измененного герба США с двуглавым орлом и клюшками для гольфа

Президент США Дональд Трамп выступил перед студентами на студенческом саммите американской консервативной организации Turning Point USA на фоне подделанного изображения герба США. На экране за спиной господина Трампа было выведено изображение президентской печати с гербом, на котором вместо обычного орла был двуглавый, как на гербе России, вместо пучка стрел в одной из лап орла — пучок клюшек для гольфа, вместо оливковой ветви в другой — пачка денег, а вместо латинского изречения «E pluribus unum» («Из многих — единое») над головой орла — надпись на испанском «45 es un titere» («45-й — марионетка»; Дональд Трамп — 45-й президент США).

Первой о том, что президент выступал на фоне подделанного герба, написала The Washington Post, по мнению которой такое изменение герба может быть намеком на связи господина Трампа с Россией и его любовь к гольфу. В Turning Point USA заявили, что такое изображение было взято по ошибке после поиска изображения в интернете в последний момент, а сотрудник организации, ответственный за это, уже уволен.

Яна Рождественская