УФАС по Башкирии возбудило дело в отношении ГУП «Башфармация»

Управление ФАС России по Башкирии возбудило дело в отношении ГУП «Башфармация». Ведомство подозревает предприятие в нарушении ФЗ «О защите конкуренции», следует из материалов, размещенных на сайте ведомства. Претензии антимонопольного ведомства касаются части Положения о закупке товаров, работ и услуг «Башфармации», которой регламентируется закупка у единственного поставщика. По мнению УФАС, «необеспечение конкурентных процедур приводит к ограничению доступа всех возможных лиц, претендующих на заключение договора».

Рассмотрение дела назначено на 27 августа. До 20 августа ГУП обязан предоставить УФАС сведения о проведенных закупках у единственного поставщика за весь 2018 год и до 1 августа текущего года, переписку между ГУПом и поставщиками и объяснить принцип их отбора.

«Башфармация» — крупнейшая розничная сеть аптек в республике. Развивает бренд «Госаптека», под которым работает 141 аптека и 163 аптечных пункта.

Олег Вахитов