Роспотребнадзор рекомендует ограничить купание на 10 пляжах Самарской области

С 18 по 25 июля выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах в Самаре, Сызрани и Жигулевске. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Так, управление рекомендует ограничить купание на пляжах Самары – спуск по ул. Советской Армии, на пляжах в Загородном парке, четвертой очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), первой очереди набережной (от улицы Ленинградской до ул. Вилоновской), на пляже Красноглинского района, в районе санатория «Можайский» и в районе Фестивальной поляны.

Кроме того, не рекомендуется купание на пляжах № 1 и № 2 в Сызрани, а также на пляже города Жигулевск.

Ани Айвазян