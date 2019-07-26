Банкротство «Воронежского перепелиного хозяйства» завершилось

Арбитражный суд Воронежской области завершил конкурсное производство в отношении ОАО «Воронежское перепелиное хозяйство» (ВПХ). Об этом сообщает Defacto со ссылкой на сообщение конкурсного управляющего общества Олега Парфенова.

Из отчета господина Парфенова следует, что в ходе банкротства реализована конкурсная масса на сумму 30,66 млн руб. при общей сумме задолженности 663,88 млн руб. За счет вырученных от реализации имущества ОАО средств на 10% удовлетворены требования кредиторов второй очереди (1,3 млн руб.), на 3,22% — залогового кредитора ТД «Агроторг» (19 млн руб.). Для погашения требований кредиторов третьей очереди имущества не хватило, при этом существенная часть средств израсходована в процессе конкурсного производства.

Напомним, процедура наблюдения была введена на ВПХ летом 2009 года, в сентябре 2010 года предприятие перешло под внешнее управление, а к сентябрю 2015-го компанию признали несостоятельной. В августе прошлого года имущественный комплекс ВПХ с пятой попытки выкупила компания «Экоптица». За 29 млн руб. к новому владельцу перешли птичники, склад, зерносушильные комплексы и зерносклады, производственное и холодильное оборудование, административные и технические здания, а также земельные участки общей площадью более 37 га.