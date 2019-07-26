В Пятигорске осудили трех торговцев героином

Пятигорский городской суд осудил двух граждан Таджикистана Муслихиддина Азиззода и Исроили Шарифзода на 8,6 лет колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Их соотечественницу Марям Холназарзод суд признал виновной в хранении крупной партии наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Суд установил, что подсудимые ездили по Российской Федерации и распространяли героин. В январе прошлого года наркодилеры приехали в Ставропольский край, чтобы продавать наркотики на территории Кавказских Минеральных Вод. Злоумышленники расфасовали наркотик для сбыта через закладки. Однако преступники не успели продать партию, так как и задержали правоохранители. Осмотрев участок местности, полицейские нашли 144 полимерных свертка массой 252 г.

Дарья Голякова