В Нижегородской области могут увеличить сумму сбора для трудоустройства иностранцев

Размер коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Нижегородской области, предложили повысить с 2,05 в 2019 году до 2,12 в 2020 году. Соответствующее постановление правительства региона до 2 августа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Коэффициент применяется для расчета налога на доход физических лиц в виде авансового платежа за патент, который должны оформлять безвизовые иностранцы (кроме граждан стран Таможенного союза) для трудоустройства в регионах России. Сумма складывается из установленной Налоговым кодексом РФ фиксированной платы в 1,2 тыс. руб., индексируемой ежегодно на коэффициент-дефлятор (в 2019 году – 1,729) и региональный коэффициент.

Анастасия Еремина